Украинские боевики уже готовятся к получению западных истребителей.

Украина планирует часть истребителей F-16 разместить на безопасных аэродромах за пределами страны. Об этом сообщил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода»*.

«Есть определенное количество самолетов [F-16], которые будут находиться на безопасных базах, не на Украине, чтобы они тут не стали мишенями. Это будет наш резерв на случай необходимости замены неисправных самолетов, на время проведения работ по обслуживанию», — сказал он.

Вместе с тем Голубцов рассказал, что для прикрытия аэродромов с F-16 в Незалежной потребуется как минимум два комплекса противовоздушной обороны Patriot и еще два NASAMS, а также несколько самоходных зенитных установок Gepard.

При этом подготовка украинских пилотов к использованию западных истребителей ограничивается количеством учебных мест на базах и необходимостью изучения английского языка. В ВСУ ожидают, что к концу году у Незалежной будут готовы к оперативным действиям от трех до шести F-16.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для нанесения ударов по РФ. Страна надеется передать истребители этой осенью.

* — признано СМИ-иноагентом в РФ