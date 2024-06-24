Путевки раскуплены, пляжи открыты: какая сейчас обстановка в Крыму после теракта

Накануне боевики ВСУ атаковали ракетами Севастополь. В результате свыше 150 человек пострадали, также есть погибшие.

На сегодняшний день обстановка в Крыму оценивается как достаточно безопасная. Об этом сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов в эфире федерального телеканала.

«Путевки — все раскуплено. <…> Все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Скажу так: сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем. Все пляжи открытые, можно купаться, никаких проблем с этим нет», — сказал он.

Кроме того, Константинов не видит необходимости в том, чтобы ограничивать поток в детские лагееря и учреждения Крыма после теракта на пляже Севастополя.

Атака боевиков ВСУ на Севастополь

Боевики ВСУ атаковали Севастополь накануне, 23 июня. По данным Минобороны России, удар они нанесли американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Причем четыре из них были сбиты силами ПВО, одна подорвалась осколочной частью в воздухе над городом.

По данным Минздрава, в результате атаки украинских боевиков на Севастополь ранения получили более 150 человек, в том числе 27 детей. Погибли пять человек.

Следственный комитет России квалифицировал ракетную атаку армии Украины на Севастополь как террористический акт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до особого распоряжения.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявили Днем траура по погибшим в результате атаки ВСУ. В обоих регионах отменили культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные программы на телевидении и радио. На зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России заявил послу США об ответственности за атаку на Севастополь.