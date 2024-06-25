Путин наградил убитых в Дагестане священника и охранника

Также наград посмертно удостоились 15 полицейских, погибших в столкновении с террористами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Убитый террористами в Дагестане протоиерей Николай Котельников посмертно награжден орденом Мужества, а погибший охранник Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале Михаил Вавилин — медалью «За отвагу». Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что награды присвоены за мужество и самоотверженность, проявленные ценой жизни при спасении граждан от нападения террористов.
Также глава государства посмертно наградил орденом Мужества 15 полицейских, погибших в столкновении с террористами в Дербенте и Махачкале. Медалей «За храбрость» II степени удостоились правоохранители, участвовавшие в задержании боевиков.
Ранее в этот день Минздрав Дагестана сообщил, что число жертв теракта увеличилось до 21 человека. Один из пострадавших умер в больнице, за жизнь других продолжают бороться врачи. Большинство погибших и раненых — полицейские.
Вечером 23 июня вооруженные автоматами боевики одновременно атаковали два города в Дагестане. В Дербенте террористы открыли огонь по синагоге и православной церкви, в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. В храмах после нападения начались пожары.
Правоохранители нейтрализовали пятерых боевиков. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане после терактов проверят чиновников на руководящих должностях.
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