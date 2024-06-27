Суд в Москве заочно арестовал экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 18 0

Ее обвиняют в публичном оправдании терроризма.

Суд в Москве заочно арестовал экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Спецоперация

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал экс-телеведущую Фариду Курбангалееву* на два месяца — она обвиняется в публичном оправдании терроризма. Об этом стало известно из сообщения объединенной пресс-службы судов столицы.

Там отметили, что срок ареста начнет действовать после экстрадиции Курбангалеевой в Россию или с момента ее задержания на территории РФ.

Экс-телеведущую одного из федеральных каналов обвиняют в публичных призывах к терроризму, его оправданию и пропаганде. Ей также вменяют и распространение ложной информации о действиях о Вооруженных силах РФ.

Сейчас журналист находится за границей и выступает против проведения специальной военной операции России по защите Донбасса.

Стоит упомянуть, что от уехавших за границу российских деятелей часто звучат высказывания, которые содержат оправдание терроризма или же призывы к нему. Так, еще весной прошлого года экономический советник ФБК** Владимир Милов*** призвал к новым убийствам — сразу же после новости о теракте в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Так, в мае этого года МВД РФ повторно объявило в розыск Милова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет потребовал заочно арестовать экс-телеведущую Фариду Курбангалееву.

* — внесена в России в список террористов и экстремистов

** — признан в РФ экстремистской организацией, запрещен в России.

*** — признан в РФ иностранным агентом.

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