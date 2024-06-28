«Гиацинты» громят ВСУ на донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 114 0

Опубликовано видео, как «Гиацинты» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают достигать успехов в зоне спецоперации.

Расчеты 152-мм буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Юг» уничтожили наблюдательный пункт и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Позиции противника были замаскированы, однако разведка сумела выявить их. Артиллеристы получили координаты и успешно отработали по огневым позициям, фортификационным сооружениям, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы украинских националистов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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