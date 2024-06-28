«Самый постыдный момент истории»: чем запомнились первые дебаты Байдена и Трампа

Следующий раунд должен пройти 10 сентября. Теперь главный вопрос не в том, кто победит, а кто будет участвовать.

Дональд Трамп укрепил свои шансы вернуться в кресло главы Белого дома. К такому выводу пришли журналисты сразу нескольких американских изданий, они опросили американцев сразу после окончания первых в США в этом году теледебатов.

Трамп сошелся в них со своим наиболее вероятным соперником — демократом и действующим президентом Джо Байденом. И смотрелся убедительнее: Байден же терял нить мыслей и даже заикался. При этом оба соперника пытались как можно сильнее оскорбить друг друга. Корреспондент «Известий» Максим Прихода внимательно выслушал тезисы оппонентов.

Шоу началось еще до того, как Трамп и Байден оказались в студии. Бывший президент прилетел в Атланту на самолете в именной ливрее, долго приветствовал сторонников. Байдена же встречали лишь несколько служащих. Да и в студии публики впервые за всю историю американских дебатов не было. Лишь двое модераторов, и оба от продемократического CNN. Все для того, чтобы действующему президенту было комфортно.

Дебатирующие поздоровались с модераторами, но не друг с другом. Да и во время рекламных пауз, а их было три, CNN не постеснялся заработать на главном политическом шоу сезона — друг на друга даже не смотрели. Зато, когда под камерами, щедро сыпали оскорблениями.

«Ты сосунок и неудачник!» — говорил Байден.

Речь о «российской угрозе» зашла довольно быстро. Байден обвинял Трампа в том, что тот собирается распустить НАТО.

«Вы собираетесь остаться в НАТО? Нет! Он собирается выйти из НАТО. Идея в том, что у нас есть своя сила, которая отчасти зависит от союзников. Нас может и разделяет океан, но вместе мы в состоянии избежать войны в Европе», — заявлял Байден.

Трамп парировал: это именно при Байдене война в Европе стала возможна.

«Если бы у нас был настоящий президент, президент, которого бы уважал Путин, он бы никогда не начал боевые действия на Украине. Я считаю, что Байден даже „подбивал“ Россию. Я скажу вам, что произошло. Он был так плох в ситуации с Афганистаном, самый ужасный, постыдный момент в истории нашей страны», — отвечал Трамп Байдену.

Это был обмен взаимными обвинениями. Один закрыл границы. Другой их слишком сильно открыл. Теперь решают, кто виноват в миграционном кризисе.

«Многие молодые женщины были убиты теми, кому он разрешил пересечь границу. Наша граница — это самое опасное место в мире», — говорил Трамп.

В ход пошли заранее заготовленные козыри: Байден зашел с уголовных дел, которые все последние четыре года заводили на Трампа.

«Сколько миллионов долларов ты должен за все эти случаи? От совращения женщин на публике до целого списка проблем из-за секса с порнозвездой пока твоя жена была беременна» — обвинял его Байден.

«Не было у меня секса с порнозвездой», — отвечал экс-президент США.

Трамп отбился напоминанием неприглядной истории Хантера Байдена. В итоге бывший и нынешний президенты так и не смогли решить, кто из них больше заслуживает уголовного преследования.

«Его сын — осужденный преступник и возможно, будет осужден еще много раз. Как только Джо покинет пост, его тоже можно будет привлечь к ответственности за все, что он натворил. Этот человек — преступник», — сыпались обвинения уже от Трампа.

«Единственный осужденный преступник здесь — человек, на которого я сейчас смотрю», — отвечал на это Байден.

Голос Байдена был хриплым, неуверенным. Взгляд терял фокус. Иногда действующий президент прямо во время речи замолкал. Не помогла даже недельная изоляция на базе Кемп-Девид в компании помощников, которые усердно готовили его к схватке.

Основное внимание уделялось способности Байдена отвечать на вопросы, держать фокус, не терять ориентацию, смотреть в правильном направлении, считают эксперты.

При этом вопрос здоровья модераторы почему-то задали Трампу.

«Я прошел два когнитивных теста. Я сдал их на „Отлично“. Он не сдавал, он не сможет ответить на первые пять вопросов. Я в очень хорошей форме. Я только что выиграл два клубных чемпионата по гольфу. Он не может этого сделать, он не может отбить мяч на 50 ярдов», — отмечал Трамп.

Примечательно, что в этот раз дебаты провели еще до того, как Байден и Трамп были официально назначены кандидатами от своих партий. Некоторые аналитики объясняли это тем, что если Байден проиграет телесхватку, демократы смогут заменить его на кого-то еще. В подтверждение этой теории — публикация CNN с непечатным заголовком, сделанная почти сразу после эфира. Пишут о том, что выступление Байдена было провальным, а сам он выглядел слабым и неуверенным. Из студии действующего президента под руку уводила супруга.

Следующий раунд дебатов должен пройти 10 сентября. Теперь главный вопрос не в том, кто в них победит, а кто будет участвовать.