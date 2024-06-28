«Весь мир взорвется» — главные заявления с дебатов Байдена и Трампа в США

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 79 0

Дональд Трамп: победа Джо Байдена на выборах втянет США в третью мировую войну

«Весь мир взорвется» — главные заявления с дебатов Байдена и Трампа в США

Фото: Reuters / Brian Snyder

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Тема:
Выборы президента США 2024

Политики затронули тему конфликта на Украине, обсудили проблему мигрантов в США и поспорили об Израиле и Палестине.

Во время предвыборных дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа последний заявил, что действующий президент тянет США в сторону третьей мировой войны. Издание «БИЗНЕС Online» выделило главные заявления обоих кандидатов в президенты.

Конфликт на Украине

Трамп заявил, что российско-украинский конфликт мог бы и не случиться, если бы США уважали. Причем прошлый американский лидер не поддержал предложенный президентом России Владимиром Путиным план по мирному окончанию конфликта.

По мнению Трампа, «весь мир взорвется» после второго прихода Байдена к власти — он вовлечет США в третью мировую войну.

Байден заявил, что Украина получает от США только оружие — не деньги. Нынешний американский президент уверен, что после победы в конфликте на Украине с Россией — последняя будет угрожать Белоруссии.

Байден также подчеркнул, что позиция Трампа по Украине как раз и может привести к ядерной войне.

Ситуация внутри США

Трамп обвинил Байдена в том, что тот ничего не смог сделать с огромным потоком террористов, которые пересекают американскую границу.

Политик отметил и крайне высокий уровень инфляции в стране, а также наплыв мигрантов при президентстве Байдена.

Действующий лидер напомнил, что Трамп по сути передал ему США, экономика которой находилась в «плачевном состоянии». Президент также заявил, что ситуация с мигрантами успешно решается.

Конфликт Палестины и Израиля

Трамп заявил, что нужно позволить Израилю «довести дело до конца» в отношении палестинского движения ХАМАС.

Политик не ответил, признает ли он Палестину в случае, если победит на грядущих выборах. Причем Трамп уверен, что Байден недостаточно поддерживает Израиль и Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По мнению Байдена, движение ХАМАС единственная сторона конфликта, которая не дает прийти к согласию по прекращению огня.

Президент решил признаться, что он отказал Израилю только в одном — не поставлять 2000-фунтовые бомбы, так как они могут катастрофически отразиться на гражданском населении.

Стоит упомянуть, что следующий раунд дебатов между политиками должен пройти только осенью — 10 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, как разворачивалась дискуссия во время дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа — оба решили напомнить о «неудобных вещах» из личной жизни.

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