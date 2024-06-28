Дональд Трамп: победа Джо Байдена на выборах втянет США в третью мировую войну
Фото: Reuters / Brian Snyder
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Политики затронули тему конфликта на Украине, обсудили проблему мигрантов в США и поспорили об Израиле и Палестине.
Во время предвыборных дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа последний заявил, что действующий президент тянет США в сторону третьей мировой войны. Издание «БИЗНЕС Online» выделило главные заявления обоих кандидатов в президенты.
Конфликт на Украине
Трамп заявил, что российско-украинский конфликт мог бы и не случиться, если бы США уважали. Причем прошлый американский лидер не поддержал предложенный президентом России Владимиром Путиным план по мирному окончанию конфликта.
По мнению Трампа, «весь мир взорвется» после второго прихода Байдена к власти — он вовлечет США в третью мировую войну.
Байден заявил, что Украина получает от США только оружие — не деньги. Нынешний американский президент уверен, что после победы в конфликте на Украине с Россией — последняя будет угрожать Белоруссии.
Байден также подчеркнул, что позиция Трампа по Украине как раз и может привести к ядерной войне.
Ситуация внутри США
Трамп обвинил Байдена в том, что тот ничего не смог сделать с огромным потоком террористов, которые пересекают американскую границу.
Политик отметил и крайне высокий уровень инфляции в стране, а также наплыв мигрантов при президентстве Байдена.
Действующий лидер напомнил, что Трамп по сути передал ему США, экономика которой находилась в «плачевном состоянии». Президент также заявил, что ситуация с мигрантами успешно решается.
Конфликт Палестины и Израиля
Трамп заявил, что нужно позволить Израилю «довести дело до конца» в отношении палестинского движения ХАМАС.
Политик не ответил, признает ли он Палестину в случае, если победит на грядущих выборах. Причем Трамп уверен, что Байден недостаточно поддерживает Израиль и Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По мнению Байдена, движение ХАМАС единственная сторона конфликта, которая не дает прийти к согласию по прекращению огня.
Президент решил признаться, что он отказал Израилю только в одном — не поставлять 2000-фунтовые бомбы, так как они могут катастрофически отразиться на гражданском населении.
Стоит упомянуть, что следующий раунд дебатов между политиками должен пройти только осенью — 10 сентября.
Ранее 5-tv.ru писал, как разворачивалась дискуссия во время дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа — оба решили напомнить о «неудобных вещах» из личной жизни.
- 28 июн
- «Сам дурак»: почему Трамп выиграл дебаты с Байденом
- 28 июн
- Сторонники Байдена хватаются за голову: как дебаты с Трампом породили мемы в сети
- 28 июн
- «Медленный старт» — вице-президент США признала неудачу Байдена на дебатах
- 28 июн
- «Спотыкается и бормочет» — международная реакция на дебаты Байдена и Трампа
- 28 июн
- «Самый постыдный момент истории»: чем запомнились первые дебаты Байдена и Трампа
- 28 июн
- Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до возвращения в Белый дом
- 28 июн
- Начало заносить: Джо Байден заикается и оскорбляет Трампа на дебатах
- 28 июн
- «Это позор»: Трамп обвинил Байдена в превращении США в страну третьего мира
- 26 июн
- Ставки на кандидатов: букмекеры предлагают заработать на дебатах Байдена с Трампом
- 25 июн
- Все спланировано: как Байден мог повлиять на освобождение Ассанжа и для чего
Читайте также
44%
0.79 92.42
1.43
Нашли ошибку?