«До конца года»: Зеленский заявил о подготовке плана решения конфликта на Украине

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 60 0

Зеленский: Украина готовится представить план решения конфликта до конца года

«До конца года»: Зеленский заявил о подготовке плана решения конфликта на Украине

Фото: Reuters / URS FLUEELER

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Тема:
Спецоперация

По словам лидера киевского режима, этот план поддержит большинство стран мира.

Украина работает над планом разрешения вооруженного конфликта и намерена составить его до конца года. Об этом заявил президент* страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции со словенским лидером Наташей Пирц-Мусар.

По словам Зеленского, стратегия, подробная и оптимальная, будет представлена всем партнерам Киева. Кроме того, он выразил надежду на получение «сильного» документа на июльском саммите НАТО в Вашингтоне.

«Для нас очень важно показать план окончания (конфликта), который поддержит большинство стран мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем… Сейчас мы работаем над тремя детальными планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены… Мы также разработаем и подготовим совокупный план», — цитирует Зеленского издание «Страна.ua».

В июне президент РФ Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Москва всегда стремилась к миру. Российские представители готовы начать переговоры хоть завтра, но для этого Украина должна вывести войска из регионов РФ, а также отказаться от интеграции в НАТО. Глава государства подчеркнул, что отказываясь, Киев и его западные партнеры закономерно берут на себя ответственность за продолжающиеся боевые действия.

Владимир Зеленский счел предложение Путина ультиматумом, и оно было отвергнуто. По мнению советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка, инициатива якобы не содержит «реальных мирных предложений».

Киев отказывается от переговоров с марта 2022 года, последняя встреча представителей стран состоялась в Стамбуле. Закон, запрещающий Зеленскому переговоры с Путиным, был принят в октябре 2022-го.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Зеленский признал невозможность противостояния России.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
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