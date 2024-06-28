Силы ПВО за ночь сбили 25 украинских дронов над регионами России

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 48 0

Минобороны: над пятью российскими регионами за ночь были сбиты 25 дронов ВСУ

Силы ПВО за ночь сбили 25 украинских дронов над регионами России

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Беспилотники ВСУ целились сразу на пять областей.

За ночь над пятью регионами России были перехвачены и уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО больше всего сбили украинских дронов над Брянской областью — 12 БПЛА. Девять беспилотников уничтожили над Смоленской и два над Курской. Один БПЛА оказался сбит над территорией Воронежской области, над Ростовской также был перехвачен дрон ВСУ, указали в оборонном ведомстве.

Стоит упомянуть, что этим утром в Тамбовской области из-за атаки украинских БПЛА на нефтебазе разгорелся пожар. Власти подчеркнули, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Белгородской области борются с дронами ВСУ.

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