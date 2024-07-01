Прощай, смартфон: эксперт объяснил, чем жара может навредить гаджету
IT-специалист Кузьменко: в жару экран смартфона может испортиться
Фото: www.globallookpress.com / Jan Haas
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Есть ряд простых правил, которые уберегут смартфон от поломок.
Летом, уже при температуре воздуха 30 градусов тепла, важно соблюдать правила пользования гаджетами, которые продлят их срок действия. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Прежде всего, напоминает эксперт, нельзя оставлять смартфон под прямыми лучами солнца. В противном случае это может повлечь за собой не только изменение цветов дисплея, но и привести к повреждению внутренних компонентов устройства или расслоению экрана. Такой же эффект получится, если оставить телефон в машине, даже если она стоит в тени.
В жару, уточняет Кузьменко, нужно пользоваться оригинальными аксессуарами, в частности, зарядными устройствами, потому что, как правило, производители тестируют их на работу при экстремальных погодных условиях.
В особенно жаркие дни эксперт предлагает отключать на смартфоне функции, которые потребляют особенно много энергии и перегревают устройство. Отключить можно, например, Bluetooth.
И конечно, напоминает IT-специалист, не стоит охлаждать нагревшийся гаджет слишком резко, например, положив его в холодильную камеру.
«Резкий перепад температур может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и повредить электронные компоненты», — резюмирует Кузьменко.
Ранее 5-tv.ru писал, что как сэкономить память на смартфоне.
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