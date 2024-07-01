Прощай, смартфон: эксперт объяснил, чем жара может навредить гаджету

Есть ряд простых правил, которые уберегут смартфон от поломок.

Летом, уже при температуре воздуха 30 градусов тепла, важно соблюдать правила пользования гаджетами, которые продлят их срок действия. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Прежде всего, напоминает эксперт, нельзя оставлять смартфон под прямыми лучами солнца. В противном случае это может повлечь за собой не только изменение цветов дисплея, но и привести к повреждению внутренних компонентов устройства или расслоению экрана. Такой же эффект получится, если оставить телефон в машине, даже если она стоит в тени.

В жару, уточняет Кузьменко, нужно пользоваться оригинальными аксессуарами, в частности, зарядными устройствами, потому что, как правило, производители тестируют их на работу при экстремальных погодных условиях.

В особенно жаркие дни эксперт предлагает отключать на смартфоне функции, которые потребляют особенно много энергии и перегревают устройство. Отключить можно, например, Bluetooth.

И конечно, напоминает IT-специалист, не стоит охлаждать нагревшийся гаджет слишком резко, например, положив его в холодильную камеру.

«Резкий перепад температур может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и повредить электронные компоненты», — резюмирует Кузьменко.

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