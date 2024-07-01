Такого не было 100 лет! Какой будет погода в Москве на этой неделе
Аномальная жара пришла в столицу. Надолго ли?
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
Рекордной жарой встречает июль Москва. На этой неделе температура днем будет доходить до 34-х градусов. Такого не было около 100 лет.
К тому же, москвичей ждут так называемые тропические ночи, когда температура не опускается ниже +20 и не приходит желаемая прохлада. Пик зноя придется на среду, и только к концу недели обещают ливни и грозы. Похожая ситуация и в Петербурге.
Но есть регионы, где будет еще жарче. В Воронежской и Белгородской областях температура может подняться до 38 градусов. Сильно воздух прогреется также в Архангельской области, Бурятии, Забайкальском крае и в Поволжье.
Специалисты рекомендуют в этот период меньше находиться на солнце, носить головные уборы и пить как можно больше воды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие продукты первыми портятся в жару. Хорошая солнечная погода порой может быть чревата неприятными последствиями.
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