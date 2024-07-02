«Ночные охотники» громят замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 157 0

Опубликовано видео, как вертолеты Ми-28НМ громят замаскированную технику ВСУ

Фото, видео: Стрингер / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

ВС РФ продолжают успешное наступление на позиции противника в зоне СВО.

Экипажи вертолетов Ми-28НМ, модернизированной версии знаменитого «Ночного охотника», нанесли точный удар по замаскированной технике и подразделениям противника в зоне действия группировки «Восток». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Уничтожив все цели экипажи выполнили противоракетный маневр и возвратились в зону базирования.

«Выполнили взлет в район работы, отработали штатно неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Передовой авиационный наводчик подтвердил попадание», — рассказал штурман боевого вертолета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
2 июл
Взяли под контроль: российские бойцы заняли село Спорное под Донецком
2 июл
«Уловка»: в Совфеде назвали слова Зеленского о переговорах с РФ глупостью
2 июл
Терпение и опыт: российские ракетчики уничтожили скопление самолетов ВСУ
1 июл
Кремль о стягивании боевиков ВСУ к границе Белоруссии: «Причина для беспокойства»
1 июл
ВС РФ освободили населенные пункты Степовая Новоселовка и Новопокровское
1 июл
Вчерашние шахтеры пишут новую историю Донбасса: как шли бои за Спорное в ДНР
1 июл
Российские военные впервые показали внутреннее устройство ракеты ATACMS
1 июл
Средства ПВО уничтожили за ночь 36 украинских беспилотников над регионами России
1 июл
Российский «Град» громит технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
1 июл
Огонь из всех орудий: артиллеристы помогают пехоте наступать под Угледаром
+23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
87.30
1.55 93.96
1.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:51
Многие вирусные инфекции и язва роговицы: чем опасен синдром сухого глаза
6:34
Настоящее пекло: москвичей ждет мучительная жара днем 2 июля
6:16
«Одна из самых престижных премий»: главные гости и лауреаты церемонии «Ника»
6:00
«Ночные охотники» громят замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:40
Евродепутат от ФРГ осудил отмену аккредитации «Известий» на саммит НАТО
5:20
Взяли под контроль: российские бойцы заняли село Спорное под Донецком

Сейчас читают

Пощечина Мелони может стоить фон дер Ляйен поста главы Еврокомиссии
Отдыхающие в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака