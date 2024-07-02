«Ночные охотники» громят замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

ВС РФ продолжают успешное наступление на позиции противника в зоне СВО.

Экипажи вертолетов Ми-28НМ, модернизированной версии знаменитого «Ночного охотника», нанесли точный удар по замаскированной технике и подразделениям противника в зоне действия группировки «Восток». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Уничтожив все цели экипажи выполнили противоракетный маневр и возвратились в зону базирования.

«Выполнили взлет в район работы, отработали штатно неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Передовой авиационный наводчик подтвердил попадание», — рассказал штурман боевого вертолета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.