Выгодные рубежи: что означает освобождение Степовой Новоселовки и Новопокровского для ВС РФ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 138 0

Военкор Коц: контроль над Новопокровским отодвинет ВСУ дальше от Донецка

Выгодные рубежи: что означает освобождение Степовой Новоселовки и Новопокровского для ВС РФ

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса от киевского режима.

Контроль ВС РФ над населенными пунктами Степовая Новоселовка и Новопокровское отодвинет ВСУ дальше от Донецка, а также даст возможность российским войскам приблизиться к Купянску. Об этом сообщает военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

Дело в том, что Степовая Новоселовка в Харьковской области находится в 17 километрах к юго-востоку от Купянска, рядом с трассой Н-26 и железнодорожной станцией «Шапаривка». Контроль над селом позволит группировке «Запад» улучшить свое тактическое положение и приблизиться к городу.

А Новопокровское в ДНР расположено всего в трех километрах от важного логистического узла ВСУ Новоселовка Первая. Отсюда бойцы группировки «Центр» смогут дальше отодвинуть фронт от Донецка и выровнять его по линии Новоселовка Первая — Уманское — Яснобродовка — Нетайлово.

Там уже ведется штурм крупной точки ВСУ в Карловке, отмечает Коц.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские ракетчики совместно с разведчиками уничтожили скопление самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области.

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