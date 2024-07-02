Страны НАТО и Евросоюза продолжают поддерживать Незалежную, снабжая ее вооружением и деньгами, не пытаясь прекратить конфликт.

Руководство стран Запада совершило уже пять фатальных ошибок в контексте кризиса на Украине. Последней стало игнорирование мирного предложения президента России Владимира Путина по конфликту. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью изданию «Аргументы и факты».

«К сожалению, признаков того, что инициативы России услышаны, нет. И, с моей точки зрения, это пятая фатальная ошибка, которую допускает Запад в контексте украинского кризиса», — сказал он.

При этом Косачев подчеркнул, что все последствия данного решения Запада по российским предложениям будут «целиком и полностью» на совести оппонентов России. Что же касается других ошибок, зампредседателя Совфеда назвал и их.

Ошибка № 1

Запад не отреагировал на госпереворот Украины 2014 года. Косачев напомнил: Франция, Германия и Польша в то время выступали гарантами договоренностей между украинским президентом Виктором Януковичем и оппозицией. Однако последняя нарушила их и пошла на госпереворот.

«Запад смолчал и тем самым вверг Украину в тяжелейший кризис», — подчеркнул он.

Ошибка № 2

Запад отказался признавать статус Крыма и Севастополя как российских субъектов, из-за чего и произошел госпереворот на Украине. Это послужило также и «выражением волеизъявления» жителей данных регионов России, «а не их „российской оккупацией“».

Ошибка № 3

Запад не признал «гражданскую войну» на юго-востоке Украины, когда жители Новороссии заявили о своих правах. По словам Косачева, люди были готовы «признать территориальную целостность Украины», но Киев саботировал минские соглашения.

Ошибка № 4

Запад отказался принять предложения России в декабре 2021 года. Как подчеркнул Константин Косачев, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс «упустили последний шанс предотвратить» конфликт.

Мирное предложение Владимира Путина

В июне президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Москва всегда стремилась к миру. Российские представители готовы начать переговоры хоть завтра, но для этого Украина должна вывести войска из регионов России, а также отказаться от интеграции в НАТО. Глава государства подчеркнул, что отказываясь, Киев и его западные партнеры закономерно берут на себя ответственность за продолжающиеся боевые действия.

Президент* Украины Владимир Зеленский счел предложение Путина ультиматумом, и оно было отвергнуто. По мнению советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка, инициатива якобы не содержит «реальных мирных предложений».

Спецоперация России по защите Донбасса

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Следует отметить, что Киев отказывается от переговоров с марта 2022 года, последняя встреча представителей стран состоялась в Стамбуле. Закон, запрещающий Зеленскому переговоры с Путиным, был принят в октябре 2022-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Совфеде назвали слова Зеленского о готовности к мирным переговорам с Россией через посредников глупостью.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.