Экипаж Су-25 разбомбил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как экипаж Су-25 разбомбил опорный пункт ВСУ
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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ВС РФ продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.
Штурмовики Су-25 группировки войск «Восток» нанесли точный удар по «опорнику» и подразделениям ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.
Цели были поражены неуправляемыми авиационными ракетами. Выпустив тепловые ловушки экипаж вернулся на базу.
«Цель была поражена. Оценка отлично!» — рассказал летчик машины Сергей.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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