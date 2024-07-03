Экипаж Су-25 разбомбил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 90 0

Опубликовано видео, как экипаж Су-25 разбомбил опорный пункт ВСУ

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

ВС РФ продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Штурмовики Су-25 группировки войск «Восток» нанесли точный удар по «опорнику» и подразделениям ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Цели были поражены неуправляемыми авиационными ракетами. Выпустив тепловые ловушки экипаж вернулся на базу.

«Цель была поражена. Оценка отлично!» — рассказал летчик машины Сергей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
3 июл
Никаких объятий: встреча Орбана с Зеленским прошла в дежурном формате
3 июл
После удара ВСУ были обесточены два относящихся к Горловке поселка
3 июл
Один человек пострадал после атак дронов ВСУ в Белгородской области
2 июл
Минобороны: конфискованное у россиян оружие будут отправлять на СВО
2 июл
«Мы завершим»: когда и как закончится конфликт на Украине
2 июл
ВС РФ за сутки сбили 81 украинский дрон, включая Bayraktar TB2
2 июл
Выгодные рубежи: что означает освобождение Степовой Новоселовки и Новопокровского для ВС РФ
2 июл
Нидерланды поставят Украине самолеты F-16
2 июл
«Секретов не осталось»: российские военные изучили устройство ракеты ATACMS
2 июл
Расчеты «Искандер-М» нанесли групповой удар по украинскому аэродрому «Миргород»
+24° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
87.99
0.69 93.70
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:15
Женщина погибла в результате пожара в Иркутске
7:00
Пророчества Циолковского сбываются: о чем предупреждал ученый
6:46
«Поехала втихаря»: какую тайну Заворотнюк удалось скрыть от любимой мамы
6:33
Экстрадируют ли россиянина Чуркина, задержанного в Аргентине, на Украину
6:18
«Дети — лучшие зрители»: Шахназаров об ожиданиях от кинофестиваля «Алые паруса»
6:00
Экипаж Су-25 разбомбил «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Польского экс-дипломата, обвинившего украинцев в геноциде поляков, довели до нищеты
«Теперь Макрон даже не хромая утка, а безногая»: как президент Франции с треском проигрывает правым
Решетова ответила на обвинения Алсу в связи с ее мужем
Повар раскрыл легендарный рецепт советской окрошки

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака