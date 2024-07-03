Войска России впервые уничтожили боевую машину «Тунгуска» ВСУ в зоне СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Боевики также лишились нескольких гаубиц, пикапов и живой силы.

Войска России впервые уничтожили боевую машину «Тунгуска» ВСУ в зоне СВО

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

Российские войска отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, а также нанесли поражение живой силе и технике противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, группировка войск «Север» нанесла поражение украинским боевикам и их технике в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица и Липцы Харьковской области. Контратаку отразили группы центра сил спецопераций «Восток».

В результате ликвидировано до 140 украинских боевиков. Российские бойцы впервые в зоне СВО уничтожили боевую машину зенитного ракетно-пушечного (ЗРПК) «Тунгуска». Вместе с тем ВСУ потеряли восемь пикапов, оружие Д-20, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ полностью освободили район Новый в Часовом Яре. Бойцы улучшили положение по переднему краю.

Тема:
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