Дедушка Джо не отступит: американский президент не выйдет из президентской гонки

В Белом доме исключили отказ Байдена от выборов
Фото: Reuters / Elizabeth Frantz
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Информацию подтвердили в Белом доме.
Нынешний глава США Джо Байден не собирается отказываться от участия в выборах, несмотря на провальные дебаты. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
«Абсолютно нет. И, как я полагаю, вы слышали об этом непосредственно от предвыборного штаба», — заявила Жан-Пьер.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс тоже подтверждал эту информацию. Об этом он написал в своей соцсети X.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт призвал лидера Штатов Джо Байдена выйти из президентской гонки. Он стал первым действующим членом палаты представителей, который это сделал. Доггетт заявил, что есть много людей, которые хотели бы сделать подобное заявление, но испугались, что это осложнит жизнь Байдену.
Такого же мнения придерживался журналист Такер Карлсон, он был уверен, что демократы все же заменят своего кандидата на грядущих выборах президента.
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