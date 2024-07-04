Смерти вопреки: дроны ВСУ не смогли помешать экипажу танка Т-72 уничтожить «опорник» врага

Этот боевой выезд наши танкисты будут вспоминать всю жизнь.

Смелость и даже дерзость показывают наши танкисты в зоне спецоперации. Многочисленные атаки украинских боевиков не смогли остановить российский экипаж Т-72, который теперь стал знаменит. Военные уничтожили опорный пункт противника, несмотря на артиллерию и запущенные против них дроны. С теми, кто пережил несколько прямых попаданий пообщался корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Тот боевой выезд весь экипаж танка, пожалуй, будет вспоминать всю жизнь. Работать бойцам пришлось под плотным огнем противника. ВСУ били крупнокалиберной артиллерией, минометами, отправляли FPV-дроны. Несколько штук влетели прямо в кузов.

Несмотря ни на что, экипаж Т-72 доехал и уничтожил опорный пункт ВСУ.

«Расстояние до врага было 1 километр 100 метров, работали прямой наводкой. Заехали, отработали, приехали. Дронов штук 10-15 поймали, когда обратно ехали, загорелись. По дороге само по себе потушилось», — рассказал старший механик-водитель группировки войск «Центр» с позывным «Сталин».

Старший механик с позывным «Сталин» всю взрослую жизнь в армии, пошел по стопам деда — он тоже был танкистом. О событиях на службе рассказывает спокойно. Его экипажу так работать приходится постоянно.

На горизонте появляются черные столбы дыма. Это горит позиция ВСУ. Танк откатывается на несколько метров и продолжает стрельбу. Только после команды уходит в укрытие.

Российский экипаж пытались догнать, снаряды ложились близко. До машины оставались десятки метров. Но они добрались, вернули танк целым. После небольшой паузы им вновь предстоит вернуться в бой.

«Бывает и такое, мы же на войне. Экипаж четко все делал, выполнял все свои задачи, каждый занимался своим делом. Паники не было. Чувствуется удар, хлопок, встряска, всматриваешься, во что можешь. Долго потом не слышали», — рассказал командир танка группировки войск «Центр» с позывным «Опер».

Экипаж бойца с позывным «Опер» очень опытный. Такое количество потраченных дронов и снарядов на уничтожение их машины считают неслучайным, с их дерзостью и наглостью враг столкнулся не в первый раз. Они к такому приему готовятся заранее.

Танк полностью замаскирован, укрыт маскировочной сетью, внутри еще специальные, очень толстые куски резины, которые помогут при попадании.

Дело не только в силе духа и смелости экипажа. Опыт и удача тесно связаны с холодным расчетом. Каждый боевой выезд бойцы тщательно планируют: решают, с какой стороны, в какой промежуток времени нужно появиться и отработать. Все вместе это дает необходимый результат.