«Под влияние антициклона»: москвичам рассказали о погоде на выходных

«Метеовести»: выходные в Москве пройдут без осадков
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Порадует ли жителей столицы обстановка за окном?
В Москве на смену холодному фронту придет антициклон, уже 6 июля погода изменится. Об этом сообщает сайт «Метеовести».
«Сегодня территория столичного региона попадет под влияние надвигающегося с юго-запада антициклона. В такой ситуации, вместе с ростом атмосферного давления, облаков в небе станет меньше и обойдется без существенных осадков», — говорится в сообщении.
В столице будет солнечно, однако вместе с этим довольно прохладно. Дневная температура окажется на два-три градуса ниже климатической нормы. Ожидается от + 22 до + 24 градусов. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от + 21 до + 26 градусов.
Кроме того, в воскресенье, 7 июля, будет потепление — ожидается от + 26 до + 28, без осадков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после нескольких дней изнуряющей жары в Москве началась сильная гроза. Над городом нависла огромная черная туча.
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