«Под влияние антициклона»: москвичам рассказали о погоде на выходных

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 46 0

«Метеовести»: выходные в Москве пройдут без осадков

«Под влияние антициклона»: москвичам рассказали о погоде на выходных

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Тема:
Погода

Порадует ли жителей столицы обстановка за окном?

В Москве на смену холодному фронту придет антициклон, уже 6 июля погода изменится. Об этом сообщает сайт «Метеовести».

«Сегодня территория столичного региона попадет под влияние надвигающегося с юго-запада антициклона. В такой ситуации, вместе с ростом атмосферного давления, облаков в небе станет меньше и обойдется без существенных осадков», — говорится в сообщении.

В столице будет солнечно, однако вместе с этим довольно прохладно. Дневная температура окажется на два-три градуса ниже климатической нормы. Ожидается от + 22 до + 24 градусов. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от + 21 до + 26 градусов.

Кроме того, в воскресенье, 7 июля, будет потепление — ожидается от + 26 до + 28, без осадков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после нескольких дней изнуряющей жары в Москве началась сильная гроза. Над городом нависла огромная черная туча.

Тема:
Погода
6 июл
Один человек погиб и 79 пострадали из-за мощного торнадо на востоке Китая
5 июл
«Орхан» уже близко! На Москву надвигается мощный ураган
5 июл
Ураганный ветер и ливни с градом: на Москву надвигается мощная буря
4 июл
Губящая жара: что делать при тепловом ударе
4 июл
Что ни день, то сюрприз: какая погода ждет москвичей 4 июля
3 июл
На Москву обрушилась мощная гроза с порывистым ветром
3 июл
Ливни, грозы и смерчи: жаркая погода в Москве резко изменится к выходным
3 июл
Египетская жара и грозы: чего ждать от погоды в Москве в ближайшие дни
3 июл
Пик колебаний: на Землю вот-вот обрушится мощная магнитная буря
3 июл
Чехлы с кулерами: как защитить смартфон от перегрева
+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
88.13
0.01 95.57
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:02
«Кото-строфа» на Даунинг-стрит: кошка нового премьера Британии составит конкуренцию Ларри
5:40
Таблетки из лопуха и корпоративы: чем сейчас занимаются сбежавшие в Штаты звезды 90-х
5:18
В Россию из лагеря беженцев в Сирии вернулись 20 детей
4:54
История показала: как вхождение Белоруссии в ШОС укрепило безопасность Евразии
4:32
Привлекательный актив: за что США борются на Украине на самом деле
4:06
Совершенствуют тактику: какие сюрпризы приготовили ВС РФ в зоне спецоперации

Сейчас читают

«Открытый факт»: Захарова об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака