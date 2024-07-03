На Москву обрушился порывистый ветер, началась мощная гроза

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 117 0

Какие правила безопасности следует соблюдать?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

После нескольких дней изнуряющей жары в Москве началась сильная гроза. Над городом нависла огромная черная туча. Москвичи и гости столицы наблюдают за сверкающими в небе молниями и слышат оглушительные раскаты грома. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.

Ранее столичное управление МЧС РФ предупреждало о грозе в Москве 3 июля. Отмечалось, что порывы ветра в этот день могут достигать 17 метров в секунду.

Ведомство призывает соблюдать правила безопасности. Водителям следует снизить скорость движения, избегать резких маневров, а также парковать автомобили подальше от деревьев.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и другие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве есть вероятность формирования смерчей в пятницу, 5 июля. В Гидрометцентре предупредили и о грозе с сильным ливнем (свыше 20 миллиметров осадков за час), местами «с очень сильным дождем и крупным градом».

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

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