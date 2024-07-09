«Грады» громят технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 7 729 0

Опубликовано видео, как расчеты РСЗО «Град» уничтожили технику и живую силу ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику и живую силу украинских нацистов. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Наша артиллерия продолжает работать и днем и ночью, уничтожая выявленные замаскированные огневые позиции противника. В этот раз огнем пришлось отработать по скоплению живой силы и боевой технике ВСУ.

Корректировать огонь помогают беспилотные летательные аппараты. Они в режиме реального времени передают кадры объективного контроля. Эти же кадры позволяют убедиться в успешном поражении цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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