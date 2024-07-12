Российские войска подняли флаг в центре села Урожайное в ДНР
РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Российские военные улучшили позиции на южнодонецком направлении. Несколько минут назад появились кадры, на которых штурмовики водружают российский флаг на здании в центре села Урожайное.
Оно вплотную примыкает к Старомайорскому. Это — один из самых ответственных участков. ВСУ всеми силами пытаются удержать оборону. Прорыв наших сил для них станет настоящей катастрофой, поскольку фланг крупной группировки в районе Угледара останется без прикрытия.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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