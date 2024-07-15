Много проблем: почему секретная служба не предотвратила покушение на Трампа

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 146 0

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: секретная служба США находится в плохом состоянии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Richard Ellis; 5-tv.ru

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Тема:
Покушение на Трампа Выборы президента США 2024

Политик выжил, но получил ранение.

Секретной службе США не удалось предотвратить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, которое произошло 14 июля в штате Пенсильвания во время предвыборного митинга. Такое произошло из-за низкого уровня подготовки, заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Навыки обращения с оружием у секретной службы были отвратительные. Меня это не удивляет, потому что работа даже в так называемых элитных подразделениях не означает, что они хорошо владеют навыками обращения с огнестрельным оружием», — сказал Джонсон.

Он объяснил, что после случившегося покушения сотрудники секретной службы направляли оружие не для отражения атаки и предотвращения происшествия, а всего лишь из-за неосторожности. Поэтому можно сделать вывод, что туда принимают людей не ради того, чтобы выполнять поставленные цели. По мнению Джонсона, в ФБР есть такие же проблемы, что и в секретной службе.

«Это очень политизированное агентство. У меня до сих пор есть несколько очень хороших друзей, которые были бывшими сотрудниками бюро. И даже они в ужасе от того, что стало с ФБР. США сейчас находятся в таком положении, что мы не можем доверять ни одной из федеральных правительственных организаций. Все они кажутся жуликоватыми, коррумпированными и скомпрометированными», — подытожил Джонсон.

Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Убийца несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик. На кадрах видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.

В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео покушения на Дональда Трампа.

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