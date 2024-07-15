Испания передала Украине еще десять танков Leopard

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Какие еще страны Европы передали киевскому режиму «подарки»?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp Schulze; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Испания отправила на Украину еще одну партию оружия, в ней, в том числе, десять танков Leopard. Как сообщило сегодня Минобороны страны, старую технику перед переброской в Польшу пришлось ремонтировать, через неделю танки могут быть переданы украинским боевикам.

Также сегодня немецкие СМИ написали о тайной отправке техники: Берлин передал украинцам 20 боевых машин пехоты Marder и 39 танков, и оплатил перевозку из США трех систем залпового огня HIMARS, из которых боевики ВСУ обычно обстреливают мирное население в приграничных районах России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончился саммит НАТО для Украины.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

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