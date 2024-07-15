В Милуоки стартовал съезд республиканской партии

Главная международная новость — покушение на Дональда Трампа. Он пытается извлечь максимальную выгоду. Лицо экс-президента сейчас на первых страницах всех главных американских газет. А его рейтинги взлетели до небывалых высот. Перед съездом республиканской партии, которая должна официально выдвинуть его кандидатом на предстоящих выборах, Трамп заявил, что полностью переписал свою речь. А по дороге на большую встречу успел дать интервью ведущей американской газете. Тему продолжит корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Какая жесткая ирония судьбы. Стрелок несомненно хотел Трампу навредить. А в итоге оказал ему величайшую услугу, если абстрагироваться от поцарапанного уха, конечно. Даже коммерческие активы Трампа взлетели со свистом — их цена выросла как минимум в полтора раза, а это же миллиарды.

Что уж говорить об активах политических. Трамп уже не просто живой человек на фоне мумии Байдена. Он теперь герой, которого и пули не берут. Так, во всяком случае, считает интернет. А это показатель более точный, чем любые соцопросы. Трамп был бы глупцом, если бы не собрал с этого дивиденды. А таковым он никогда не был.

А вот пуля — дура. А вот штык да, штык молодец. Трамп орудует штыком, добивая Байдена. Ведь не при Байдене ли спецслужбы дошли до такого состояния, что не заметили стрелка, которого заметили даже зеваки?

«Да, там кто-то на крыше, посмотрите, вот там, видите? Он лежит на крыше, видишь?» — отмечали очевидцы.

Трамп всегда был везунчиком — с того момента, как родился в семье миллионера. Вот и со вторым рождением повезло, конечно.

Но Трамп спокоен как удав — он, в первую очередь, бизнесмен, как отказаться от того, что само идет в руки? Ухо-то заживет. А шансы на президентское кресло за время полета пули и исторического выброса кулака к небу выросли аж до 65 процентов.

«Он не мог бы выглядеть более похожим на американского героя, даже если бы попытался. Агенты Секретной службы пытались увести его в безопасное место, но Трамп велел им подождать. В итоге мы видим фото, которое точно войдет в историю», — пишет издание The Telegraph.

Со стрелявшим все пока непонятно — ну, кроме того, что его ликвидировали. 20-летний Томас Мэтью Крукс ни в чем таком ранее замечен не был. Разве что, как говорят однокашники, был не от мира сего.

«Над ним всегда издевались. Каждый день. Он был просто изгоем без друзей. Даже обедал он в одиночестве. Я имею в виду, он сидел один за обедом. Иногда он приходил в школу в охотничьем костюме, и, кажется, он состоял в местной стрелковой команде», — рассказал одноклассник Джейсон Колер.

Как минимум, одну винтовку он взял у отца. «Как минимум», потому что, как выяснилось, стрелял он по очереди из трех типов оружия. Кроме того, сообщается, что в его машине нашли взрывчатку — в общем, полный набор.

«У нас не было покушений на президентов со времен Рейгана в 1981-м году. На данный момент у нас мало сведений. Необходимо выяснить, работал ли этот парень как волк-одиночка или в этом участвовал кто-то еще», — заявил Ричард Голдинер, окружной прокурор округа Батлер.

Связи Крукса с экстремистами любого толка пока не нашли. Возможно, он из тех, кого называют городскими сумасшедшими. И тут опять вопрос к спецслужбам. Просто человек, просто с винтовкой на митинге кандидата в президенты — стреляет, убивает — как такое вообще возможно?!

«И если Трамп будет избран, то ЦРУ, ФБР, Секретная служба, все, министерство внутренней безопасности — их ждет большая чистка, они должны быть снесены и уничтожены и на их месте будет что-то новое», — сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По-человечески жаль Байдена. Он, вернее его пресс-секретарь для него, нашел какие-то слова, но по большому счету — что тут скажешь?

«К счастью, бывший президент Трамп ранен не серьезно. Я разговаривал с ним вчера вечером. Я рад, что у него все хорошо, и мы с Джилл постоянно молимся о нем и его семье», — заявил Джо Байден.

Трамп, кстати, подтвердил — с Байденом они и правда говорили. Как утверждает The New York Post, разговор был многообещающим.

«Трамп заявил, что „он слышал“, что Байден отдаст приказ министерству юстиции прекратить два судебных разбирательства в отношении его. Пока что никаких публичных подтверждений этому нет», — уточняется в публикации издания.

В любом случае у Трампа пострадало только ухо, а выиграла вся команда. Америка упивается мемами про пуленепробиваемого Трампа и Байдена, не умеющего одолеть ступеньки. Чтобы перебить такое, действующему президенту понадобятся очень серьезные козыри.