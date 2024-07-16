Зеленский увидел «позитивные сигналы» от Запада об ударах вглубь России

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Евгения Романова
Евгения Романова 107 0

Зеленский: Запад шлет Украине «позитивные сигналы» об ударах по России

Зеленский увидел «позитивные сигналы» от Запада об ударах вглубь России

Фото: www.globallookpress.com / SOPA Images

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Тема:
Спецоперация

Глава киевского режима также потребовал от союзников более двух десятков систем ПВО Patriot.

Киевский режим начал получать «позитивные сигналы» от своих стран-спонсоров по применению западного дальнобойного вооружения для ударов вглубь России. Такое заявление сделал президент* Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Мы начали получать некоторые позитивные сигналы по использованию дальнобойных средств», — приводит его слова Politico.

Кроме того, в ходе встречи с журналистами Зеленский потребовал 25 систем противовоздушной обороны Patriot. Говоря о поставках с Запада истребителей F-16, он уточнил, что их не хватит для того, чтобы противостоять мощному российскому воздушному флоту.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны США допустили разрешение на удары ВСУ вглубь России. Сейчас Вашингтон официально «дал добро» Киеву на применение американского оружия по российским территориям у границ Незалежной.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
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