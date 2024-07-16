Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ситуации в зоне спецоперации.

Вооруженные силы России при помощи беспилотников, артиллерии и ракетных войск нанесли поражение боевикам в 124 районах. Средствами ПВО были сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, две управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS, 28 беспилотников, а также украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой.

Кроме того, бойцы группировки «Южная» уничтожили семь полевых складов с боеприпасами боевиков киевского режима.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что войска России за сутки уничтожили девять полевых складов с боеприпасами ВСУ.