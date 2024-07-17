«Убьют, как Джона Кеннеди»: Жириновский предсказал покушение на Трампа

Покойный политик сделал громкое заявление еще восемь лет назад.

Российский политик Владимир Жириновский предсказал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа еще восемь лет назад. Это высказывание вспомнил Павел Вагин, кандидат в депутаты гордумы Кургана от ЛДПР.

«2030 год максимум»: раскрыто содержание последней записки Жириновского

«Сейчас Дональд Трамп что-нибудь не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-нибудь штате какой-нибудь сумасшедший взял — и убил», — привел Вагин в своем Telegram-канале заявление Жириновского.

Вагин подчеркнул, что Жириновский нередко давал верные предсказания будущего.

Стоит упомянуть, что еще в апреле этого года сбылось еще одно предсказание Жириновского. Он заявлял об ударе Израиля по Ирану еще в 2012 году, именно это и произошло уже в 2024-м. В частности, Израиль ударил по консульству Ирана в Дамаске.

Ранее 5-tv.ru рассказал о последней записке Владимира Жириновского, который указал на «год смерти» США.