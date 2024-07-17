«Убьют, как Джона Кеннеди»: Жириновский предсказал покушение на Трампа

Политик Владимир Жириновский предсказал покушение на Трампа восемь лет назад
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Покойный политик сделал громкое заявление еще восемь лет назад.
Российский политик Владимир Жириновский предсказал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа еще восемь лет назад. Это высказывание вспомнил Павел Вагин, кандидат в депутаты гордумы Кургана от ЛДПР.
«2030 год максимум»: раскрыто содержание последней записки Жириновского
«Сейчас Дональд Трамп что-нибудь не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-нибудь штате какой-нибудь сумасшедший взял — и убил», — привел Вагин в своем Telegram-канале заявление Жириновского.
Вагин подчеркнул, что Жириновский нередко давал верные предсказания будущего.
Стоит упомянуть, что еще в апреле этого года сбылось еще одно предсказание Жириновского. Он заявлял об ударе Израиля по Ирану еще в 2012 году, именно это и произошло уже в 2024-м. В частности, Израиль ударил по консульству Ирана в Дамаске.
Ранее 5-tv.ru рассказал о последней записке Владимира Жириновского, который указал на «год смерти» США.
- 17 июл
- Иранский след? В США не исключили новых попыток покушения на Трампа
- 16 июл
- Трамп намерен провести «чистку» в рядах спецслужб США в случае победы на выборах
- 16 июл
- Трамп впервые появился на публике после покушения
- 16 июл
- Украинский след в покушении? Что написал Медведчук в письме Дональду Трампу
- 15 июл
- «Мы еще тогда обратили внимание»: Мария Захарова про призывы убить Трампа
- 15 июл
- Шансы возросли? Как покушение на Трампа повлияет на выборы президента США
- 15 июл
- Илон Маск назвал виновного в покушении на Дональда Трампа: «И точка!»
- 15 июл
- В тихом омуте черти водятся? Что известно о пытавшемся убить Трампа стрелке
- 15 июл
- «Вопиющие ошибки»: Байден дважды оговорился в речи о покушении на Трампа
- 15 июл
- Неудачное покушение: агенты ФБР изучают прошлое пытавшегося убить Трампа стрелка
Читайте также
35%
0.47 96.26
0.48
Нашли ошибку?