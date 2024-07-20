«По-животному»: Боня высказалась о карьере Тарасова после развода с Бузовой
Виктория Боня считает поведение Тарасова некрасивым по отношению к Бузовой
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
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Телеведущая поддержала бывшую коллегу.
Блогер и телеведущая Виктория Боня заявила, что бывший супруг артистки Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, воспользовался разводом со знаменитостью ради личной выгоды и карьеры и теперь прошедший скандал позволяет содержать его новую семью. Об этом Боня заявила для шоу на RuTube.
«Один сделал на разводе карьеру, можно сказать, кормит семью — детей с новой женой, а другая все никак не может забыть эту горечь, которую она испила», — высказалась телеведущая.
При этом бывшая коллега Бузовой по шоу «ДОМ-2» считает, что Дмитрий Тарасов поступил некрасиво по отношению к бывшей жене.
«Потом приводишь туда другую женщину и с ней там рожаешь, хотя Оля выбирала шторки, столы, плитку и занималась черновой работой», — рассказала Виктория Боня.
По словам телеведущей, спортсмен поступил «немножко по-животному».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тарасов отказался переспать с Бузовой.
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