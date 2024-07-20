«По-животному»: Боня высказалась о карьере Тарасова после развода с Бузовой

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 52 0

Виктория Боня считает поведение Тарасова некрасивым по отношению к Бузовой

«По-животному»: Боня высказалась о карьере Тарасова после развода с Бузовой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Тема:
Ольга Бузова

Телеведущая поддержала бывшую коллегу.

Блогер и телеведущая Виктория Боня заявила, что бывший супруг артистки Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, воспользовался разводом со знаменитостью ради личной выгоды и карьеры и теперь прошедший скандал позволяет содержать его новую семью. Об этом Боня заявила для шоу на RuTube.

«Один сделал на разводе карьеру, можно сказать, кормит семью — детей с новой женой, а другая все никак не может забыть эту горечь, которую она испила», — высказалась телеведущая.

При этом бывшая коллега Бузовой по шоу «ДОМ-2» считает, что Дмитрий Тарасов поступил некрасиво по отношению к бывшей жене.

«Потом приводишь туда другую женщину и с ней там рожаешь, хотя Оля выбирала шторки, столы, плитку и занималась черновой работой», — рассказала Виктория Боня.

По словам телеведущей, спортсмен поступил «немножко по-животному».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тарасов отказался переспать с Бузовой.

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