Спикер Палаты представителей США призвал Байдена немедленно уйти в отставку

Республиканец Майк Джонсон также не одобрил выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что действующему лидеру Джо Байдену следует уйти в отставку после решения сняться с президентской гонки. Об этом сообщил Джонсон в своем личном блоге в социальной сети.

«Если Джо Байден не способен баллотироваться в президенты, он не способен и исполнять обязанности президента. Он должен немедленно уйти в отставку», — написал он.

Джонсон также отметил, что перспективы Демократической парии не улучшатся и с выдвижением кандидатом на пост главы Штатов вице-президента Камалы Харрис. Он подчеркнул, что она является соавтором политических провалов администрации Байдена.

Прежде Джо Байден поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США от демократов. Он уверен, что этот выбор был его лучшим решением.

О выходе Байдена из предвыборной гонки стало известно накануне вечером. Байден написал об этом в соцсети X. Он пообещал, что будет продолжать управлять страной до окончания своего текущего срока.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что кандидатом от Демократической партии на выборах президента США может стать Хиллари Клинтон.