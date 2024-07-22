Спикер Палаты представителей США призвал Байдена немедленно уйти в отставку

Спикер палаты представителей Джонсон призвал Байдена немедленно уйти в отставку
Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs - Cnp For Ny Post
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Республиканец Майк Джонсон также не одобрил выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента.
Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что действующему лидеру Джо Байдену следует уйти в отставку после решения сняться с президентской гонки. Об этом сообщил Джонсон в своем личном блоге в социальной сети.
«Если Джо Байден не способен баллотироваться в президенты, он не способен и исполнять обязанности президента. Он должен немедленно уйти в отставку», — написал он.
Джонсон также отметил, что перспективы Демократической парии не улучшатся и с выдвижением кандидатом на пост главы Штатов вице-президента Камалы Харрис. Он подчеркнул, что она является соавтором политических провалов администрации Байдена.
Прежде Джо Байден поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США от демократов. Он уверен, что этот выбор был его лучшим решением.
О выходе Байдена из предвыборной гонки стало известно накануне вечером. Байден написал об этом в соцсети X. Он пообещал, что будет продолжать управлять страной до окончания своего текущего срока.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что кандидатом от Демократической партии на выборах президента США может стать Хиллари Клинтон.
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