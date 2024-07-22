Отрицательный коэффициент: как ведущие политики отреагировали на выход Байдена из гонки

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Букмекеры принимают ставки на победу Трампа или Харрис на выборах главы США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Consolidated News Photos; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Действующий хозяин Белого дома заявил о своем решении в минувшие выходные.

В Кремле будут и дальше следить за ходом предвыборной компании в США. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, за четыре месяца, которые остаются до выборов, в стране еще многое может поменяться. При этом Песков напомнил, что именно Байдена Владимир Путин считал более предсказуемым кандидатом.

Как его решение скажется на результатах гонки, сейчас пытаются оценить букмекеры. И пока их прогноз неутешителен для Демпартии: Трамп заметно обходит Харрис по популярности.

На его победу сейчас даже дают отрицательный коэффициент, то есть вкладываться в него сейчас просто бессмысленно. Выигрыш в случае победы окажется меньше ставки. А вот те, кто поверил в Камалу Харрис, могут получить почти в два раза больше, чем вложат.

Европейские политики свои ставки пока делать явно опасаются: новость об отказе Джо Байдена баллотироваться там прокомментировали единицы: среди них канцлер Германии Олаф Шольц, который назвал его другом и надежным партнером, а также экс-премьер Великобритании Риши Сунак.

Тема:
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