Зеленский назвал выход Байдена из президентской гонки сильным решением
Фото: Reuters / Kevin Lamarqueh
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Украинский лидер неожиданно отреагировал на выход действующего главы США из президентской гонки.
Выход действующего главы США Джозефа Байдена из президентской гонки — это трудное, но сильное решение, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X.
«Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение», — написал президент* Украины.
Американский лидер Джозеф Байден объявил, что не намерен участвовать в президентской гонке на выборах 2024 года. При этом он пообещал, что продолжит исполнять свои обязанности, пока его место не займет следующий кандидат.
Вместо себя Байден предложил рассмотреть в качестве кандидата на пост главы государства действующего вице-президента Камалу Харрис. Главный соперник Байдена Дональд Трамп уже заявлял, что победить Харрис ему будет гораздо проще.
Ранее 5-tv.ru сообщал, кто уговорил Байдена выйти из президентской гонки.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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