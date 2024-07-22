«Сильное решение»: Зеленский попрощался с президентом Байденом

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 100 0

Зеленский назвал выход Байдена из президентской гонки сильным решением

«Сильное решение»: Зеленский попрощался с президентом Байденом

Фото: Reuters / Kevin Lamarqueh

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Тема:
Выборы президента США 2024

Украинский лидер неожиданно отреагировал на выход действующего главы США из президентской гонки.

Выход действующего главы США Джозефа Байдена из президентской гонки — это трудное, но сильное решение, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X.

«Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение», — написал президент* Украины.

Американский лидер Джозеф Байден объявил, что не намерен участвовать в президентской гонке на выборах 2024 года. При этом он пообещал, что продолжит исполнять свои обязанности, пока его место не займет следующий кандидат.

Вместо себя Байден предложил рассмотреть в качестве кандидата на пост главы государства действующего вице-президента Камалу Харрис. Главный соперник Байдена Дональд Трамп уже заявлял, что победить Харрис ему будет гораздо проще.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто уговорил Байдена выйти из президентской гонки.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
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