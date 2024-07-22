«Более 100 лидеров»: кому Харрис звонила сразу же после выхода Байдена из гонки

CNN: Харрис 10 часов обзванивала демократов после выхода Байдена из гонки
Фото: www.globallookpress.com / Global Look Press
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Политик вчера подала уведомление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США.
Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис после выхода американского лидера Джо Байдена из гонки на протяжении десяти часов обзванивала демократов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Харрис провела более десяти часов в своей резиденции в окружении семьи и членов своей команды, обзвонив более 100 партийных лидеров, конгрессменов, губернаторов, лидеров профсоюзов и правозащитных организаций», — говорится в публикации.
В каждой беседе Харрис выражала благодарность Байдену, который поддержал ее кандидатуру в выдвижении на должность президента США. Вместе с тем политик подчеркивала: она намерена трудиться ради того, чтобы самостоятельно заслужить номинацию на желаемый пост.
Помимо этого, Харрис утром 21 июля несколько раз созванивалась с Байденом. Они обсуждали решение президента о снятии его кандидатуры с предвыборной гонки перед официальным заявлением.
Накануне, 21 июля, Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Он намерен доработать свой действующий срок до конца. При этом Байден поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата на пост президента США от Демпартии. Он призвал демократов объединиться, чтобы не дать его бывшему оппоненту Дональду Трампу занять кресло в Белом доме.
Спустя несколько часов после этих слов Харрис подала уведомление о выдвижении своей кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию Штатов. Сама политик заявила, что намерена выиграть номинацию от Демпартии. Она также поблагодарила Байдена за выраженную ей поддержку. Предвыборный штаб Джо Байдена стал называться «Харрис в президенты».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле оценили кандидатуру Харрис на пост президента США.
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