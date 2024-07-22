Не любит детей? Сестра Ольги Бузовой раскрыла тайну певицы
Сестра Ольги Бузовой смутила подписчиков заявлением о бесплодии 38-летней певицы
Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь
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Теперь поклонники всерьез опасаются за судьбу знаменитости.
Сестра певицы Ольги Бузовой Анна заявила, что они обе бесплодны. Об сообщает 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети.
Таким образом девушка ответила на резкий комментарий одной из подписчиц. Та уверена, что и звезда, и ее родственница не могут иметь детей, да и в целом их не любят. Поток обвинений сестра Бузовой перекрыла единственной фразой.
«Бесплодны и не любим — все вместе», — написала в ответ Анна.
Это заявление показалось многим поклонникам несколько двусмысленным и скорее саркастичным, нежели правдивым. Зато фанаты сошлись в одном — реплика получилась довольно грубой.
Знаменитая телеведущая уже много раз призналась в соцсетях, что планирует стать мамой. А однажды знаменитость призналась, что сына хотела бы назвать Алексеем, а дочь — Марией. По ее заверениям, ее мечта до сих пор не осуществилась, потому что она еще не встретила «того самого» мужчину, с которым могла бы и хотела завести ребенка.
Ранее 5-tv.ru писал, как Ольга Бузова случайно раскрыла имя своего таинственного ухажера.
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