Смешинка попала: Харрис неожиданным образом отреагировала на голос Байдена

Американский вице-президент выступила в предвыборном штабе.

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, которая намерена получить номинацию на должность американского лидера от Демпартии, расхохоталась в ходе выступления в предвыборном штабе. Особенно «смешинка попала» к ней во время разговора с главой США Джо Байденом по громкой связи. Видео с этим моментом опубликовано на YouTube-канале Харрис.

Так, выступая перед аудиторией, Харрис начала громко смеяться на фоне аплодисментов. Тогда она обратилась к Байдену.

«Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?» — спросила вице-президент.

В ответ по громкой связи голос, похожий на Байдена, сказал, что «смотрит». Это дало толчок для новой волны смеха Харрис.

Издание The Daily Mail отмечает, что Камала Харрис известна своим «диким смехом в случайные моменты». Из-за такой особенности кандидат в президенты США Дональд Трамп прозвал ее «Смеющаяся Камала».

На днях Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Он намерен доработать свой действующий срок до конца. При этом Байден поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата на пост президента США от Демпартии. Он призвал демократов объединиться, чтобы не дать его бывшему оппоненту Дональду Трампу занять кресло в Белом доме.

Спустя несколько часов после этих слов Харрис подала уведомление о выдвижении своей кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию Штатов. Сама политик заявила, что намерена выиграть номинацию от Демпартии. Она также поблагодарила Байдена за выраженную ей поддержку. Предвыборный штаб Джо Байдена стал называться «Харрис в президенты».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Байден вышел из гонки за президентское кресло. К слову, Дональд Трамп его уже окрестил худшим президентом в истории. Он также заявил, что одолеть Харрис ему будет легче, чем Байдена.