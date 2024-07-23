«Это плохое сочетание»: Дональд Трамп двумя словами описал Камалу Харрис

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 145 0

Дональд Трамп назвал потенциальную соперницу Камалу Харрис злобной и тупой

«Это плохое сочетание»: Дональд Трамп двумя словами описал Камалу Харрис

Фото: www.globallookpress.com / © Ting Shen - Pool via CNP

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Тема:
Выборы президента США 2024

Кандидат в президенты США охарактеризовал личность своей потенциальной соперницы на выборах.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает Камалу Харрис злобной и тупой. Именно так он охарактеризовал свою потенциальную соперницу на выборах в беседе с изданием New York Post.

«Камалу Харрис можно описать двумя словами: злобная и тупая. Это плохое сочетание», — заявил политик.

Трамп призвал демократов лучше обратить внимание на предложенного им вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса.

Это резкое высказывание уже прокомментировали в штабе Харрис, подчеркнув, что вице-президент всегда привлекала преступников к ответственности, и Трамп не станет исключением.

Камала Харрис считается наиболее вероятным кандидатом на выборах президента США от Демократической партии. Ее имя назвал и действующий глава Белого дома Джо Байден, который решил выйти из президентской гонки в минувшие выходные. Окончательно утвердить кандидатуру Харрис или другого демократа собираются на съезде партии в августе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто помешает Камале Харрис в выдвижении кандидатом в президенты США.

Тема:
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