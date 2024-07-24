Глава киевского режима считает, что ситуацию нужно разрешить как можно скорее.

Президент* Украины Владимир Зеленский назвал острой необходимостью скорейшее завершение конфликта с Россией. Об этом он сообщил приехавшему в Киев государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину.

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — цитирует его ТАСС.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Следует отметить, что Киев отказывается от переговоров с марта 2022 года, последняя встреча представителей стран состоялась в Стамбуле. Закон, запрещающий Зеленскому переговоры с Путиным, был принят в октябре 2022-го.

Москва при этом неоднократно подчеркивала открытость к диалогу. Президент России отмечал, что главными условиями для завершения конфликта для стороны являются вывод украинских войск из Донбасса и отказ Киева от присоединения к НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности к диалогу с Россией.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.