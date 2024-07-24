«Скелеты в шкафу»: почему политическая карьера Камалы Харрис обречена на провал

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 82 0

Демократы предпочтут увидеть лидером США скорее молодого мужчину, а не нынешнего вице-президента.

Фото, видео: Reuters / Vincent Alban; 5-tv.ru

Тема:
Выборы президента США 2024

Действующий вице-президент США и возможный кандидат на выборах главы страны от Демпартии Камала Харрис покинет гонку из-за какой-то неудобной ситуации. Об этом 5-tv.ru рассказала таролог Айгуль Хуснетдинова. Демократы, по ее мнению, относятся к политику хорошо, но все-таки не видят лидером.

«Она сама по себе женщина не очень жесткая, она пробивная, но в ней нет очень сильного лидерства. Она целеустремленная, добивается своего. Ее даже можно назвать порядочной. В ней нет какой-то жесткости, лицемерия», — отмечает эксперт.

Карты предсказывают, что случится неудобная ситуация, из-за которой Харрис будет извиняться. Также отмечается, что она не может себя проявить, так как находилась долгое время в тени лидера Штатов Джо Байдена и ее привыкли воспринимать, как второстепенного персонажа.

Карты говорят, что Байден вкладывается в помощь вице-президенту. Однако Камале лучше уйти, так как ожидается провал.

«Из-за скелетов в шкафу позиция Камалы Харрис может пошатнуться <…> Ощущение, что ее воспринимают неплохо, но ждут другого», — добавила таролог, указывая на то, что демократы хотят видеть лидером молодого мужчину.

Ранее 5-tv.ru рассказал о прогнозе Таро на результат выборов президента США.

Тема:
Выборы президента США 2024
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