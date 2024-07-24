Госдума приняла поправки об аресте за ношение гаджетов для бойцов СВО

Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила поправку о запрете ношения гаджетов для военнослужащих, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ГД.

Поправки были добавлены к законопроекту «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции».

Уточняется, что речь идет о личных устройствах военнослужащих, которые могут распространять фото, видео, аудио и информацию о геолокации. Гаджетов, которые необходимы бойцам ВС РФ для работы, этот запрет не коснется.

За первое подобное нарушение участник СВО рискует получить десять суток ареста. При повторных нарушениях срок нахождения под стражей увеличится, однако не будет превышать 15 суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Государственная дума приняла законопроект о прибавке к пенсии для ряда россиян. Выплаты начнутся с 2025 года и будут составлять 1200 рублей.