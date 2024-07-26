На пользу Трампу: как в Израиле шантажируют Джо Байдена

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 26 0

EADaily: если США добьются сделки Израиля и Палестины, это добавит очки Трампу

На пользу Трампу: как в Израиле шантажируют Джо Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Тема:
Выборы президента США 2024 Обострение палестино-израильского конфликта

Какой «подарок» может получить экс-лидер Штатов?

Президент США Джо Байден желал добиться к выборам заключения сделки между Израилем и ХАМАС, а также освобождения пленных американцев из Газы. Об этом пишет EADaily со ссылкой на политолога Малека Дудакова.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не собирается никуда торопиться, поэтому его переговоры с Байденом не дают результатов, считает политолог.

Дело в том, что между политиками имеется ряд разногласий по поводу решения военного конфликта с Палестиной.

Так, Израиль требует от США поставить им авиабомбы, а американцы, в свою очередь, не в восторге от планов Нетаньяху по открытию второго фронта против «Хезболлы». Все это в итоге сеет раскол в Демократической партии США.

«Пропалестинские протесты и так ширятся в преддверии съезда демократов в Чикаго, на котором многие ждут массовых беспорядков в духе 1968 года», — рассуждает Дудаков в своем Telegram-канале.

Помимо всего этого, на горизонте уже «замаячила новая война», последствия которой будут непредсказуемыми для всего Ближнего Востока, в том числе и для американских баз в этом регионе.

Тем временем, Нетуньяху начал уже открыто угрожать американцам тем, что поддержит кандидата в президенты США Дональда Трампа и начнет вести все дела именно с ним.

«Израильские правые уже открыто поддержали Трампа на выборах», — добавляет эксперт.

Чтобы остудить пыл премьера Израиля американцы стали угрожать ему в ответ ордером на арест. Мол, еще чуть-чуть, и суд в Гааге может выписать соответствующий документ.

В то же время, вице-президента США Камала Харрис активно выступает за перемирие Израиля и Палестины, чтобы набрать себе дополнительные очки.

Подобное поведение политиков может привести к тому, что еврейское государство все же заключит сделку с палестинцами, что приведет в итоге к освобождению пленных американцев в Газе аккурат к президентским выборам. Если Трамп победит, то это станет огромным политическим подарком для него.

«Мечущаяся Камала Харрис активно призывает Израиль к перемирию, хоть как-то пытаясь заручиться поддержкой пропалестинской улицы. Впрочем, это лишь повышает вероятность того, что Нетаньяху заключит сделку об освобождении американцев после выборов — как подарок Трампу в случае его победы», — заключает Дудаков.

Ранее 5-tv.ru писал, как может измениться отношение США к Украине с приходом Трампа.

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