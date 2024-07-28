Два беспилотника сбили над Нижегородской областью
Есть ли последствия атаки?
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили сегодня утром два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 07:00 мск (по московскому времени — Прим. ред.) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что над Брянской областью перехватили и уничтожили 21 беспилотник ВСУ.
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