Два беспилотника сбили над Нижегородской областью

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 21 0

Есть ли последствия атаки?

Два беспилотника сбили над Нижегородской областью

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили сегодня утром два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 07:00 мск (по московскому времени — Прим. ред.) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что над Брянской областью перехватили и уничтожили 21 беспилотник ВСУ.

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