Шквал огня: реактивная артиллерия помогает продвижению войск под Харьковом

Позиции неприятеля атакуют установки «Ураган».

На Харьковском направлении продвижению штурмовых групп помогает реактивная артиллерия. Установки «Ураган» обрушивают на позиции ВСУ шквал снарядов. Один залп такой машины способен превратить в пыль любые военные объекты врага на огромной площади. За работой расчетов наблюдал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Реактивная артиллерия группировки «Север» уничтожают места дислокации ВСУ под Волчанском. Враг из последних сил пытается контратаковать на этом участке. Подтягивает дополнительные резервы. Но их позиции ровняют с землей наши реактивные системы залпового огня.

На окраине Волчанска замечена очередная группа неонацистов. Расчет «Урагана» отправляется на боевое задание.

«Сейчас выдвигаемся, смотрим позицию, все безопасно, приезжает боевая машина и приступаем к работе», — докладывает старший офицер батареи с позывным «Днепр».

Боец с позывным «Днепр» руководит группой, поэтому на огневую позицию всегда приезжает первым. Оценивает обстановку и координирует наводчика.

«Будем работать фугасными снарядами. Дальность чуть больше 26 километров», — говорит офицер.

Расчет орудия боевой машины «Ураган» прибывает на место. Цели известны. Наводка сейчас производится одним из членов экипажа.

Наводит орудие на цель боец с позывным «Атас». На Харьковском направлении он с первого дня СВО. Говорит, с подлыми поступками ВСУ столкнулся еще в первые дни войны.

«Пообщался с мирными, которые там были. При мне, я сам лично видел, как их „Ураган“ обстреливал просто кассетами по деревне», — сообщает командир.

Корректировка завершена, командир докладывает координаты. Расчет выстраивается, они уже готовы к работе и вот сейчас полетят ракеты на ту строну.

«Бьем сильно, бьем конкретно. Врагу хорошо не будет», — уверяет боец с позывным «Шатун».

«Ураган» — приоритетная цель для беспилотников ВСУ, поэтому на огневой долго не задерживается. Если раньше в экипаж входило три человека, то сейчас добавился еще один — следящий за небом.

«С помощью такого простого устройства, как карабин „Сайга“ 12 калибра наблюдаю за небом. Если появляется какая-то нехорошая „птичка“, ее есть возможность устранить, потому что устранить ее с помощью дроби гораздо проще, чем из нарезного оружия», — отмечает водитель-электрик.

Каждый день на Харьковском направлении штурмовые группы медленно, но верно продвигаются вперед. Большую помощь им оказывают как раз реактивная артиллерия группировки «Север», которая по первой команде готова устроить на позициях противника самый настоящий «огненный дождь».