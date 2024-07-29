На даче, в городе и лесу: как пережить грозу и не попасть под удар молнии

Молнию способны притянуть предметы, которые человек использует каждый день — ключи, зонт и даже мокрая куртка.

Трагедия случилась накануне в подмосковном парке «Патриот». Молния поразила сразу четырех человек, ударив в зонт, которым они укрывались от дождя. В результате один человек погиб, остальные были экстренно доставлены в больницу. МЧС, предупреждая о надвигающейся непогоде, напоминает об определенных мерах предосторожности во время грозы. Об этом — в материале 5-tv.ru.

Где грозу встретишь, там ее и проведешь

Молния, которую можно увидеть во время грозы, рассекает небо на доли секунды, но и этого достаточно, чтобы случилось непоправимое. Важно соблюдать рекомендации МЧС, однако проблема заключается в том, что для каждой ситуации они разные. Например, риск оказаться под ударом молнии возрастает в сельской местности, где нет такого количества громоотводов, как в городе.

При сложной ситуации всегда следует связываться со спасателями по номеру 112.

Гроза на даче

Многие проводят отпуска и летние выходные на даче. Чтобы не омрачать отдых, при виде надвигающейся грозы следует зайти в дом и закрыть окна, двери, дымоходы, а также другие вентиляционные отверстия, чтобы исключить сквозняк, который может привлечь шаровую молнию, о возможности появлении которой в Москве ранее предупреждали эксперты.

В МЧС также рекомендуют:

выключить электронную технику и мобильные телефоны;

не растапливать печь — дым, обладающий высокой электропроводностью, может притянуть к себе электрический разряд;

снять с себя металлические вещи, в том числе украшения и гаджеты;

не выходить на балконы и террасы.

Сматываем удочки

Если гроза застала во время рыбалки или отдыха у воды, лучше отойти от озера/речки на расстояние не менее 100 метров. На берегу также не рекомендуется устанавливать палатки, гроза любит повышенную влажность. Сматываем удочки — они могут проводить электричество, под себя же можно положить электроизолирующие предметы, например резиновые сапоги.

От грозы не рекомендуется прятаться в лесу. Именно там — высокие деревья, в которые любит бить молния. Сосны, дубы и тополя — не лучшие защитники в данной ситуации. Чаще всего молния бьет в дуб (54%), тополь (24%), ель (10%), сосну (6%), бук (3%) и липу (2%). Поэтому спрятаться можно только под низкими деревьями или кустами, заняв позу «эмбриона».

Важно помнить, что земля тоже обладает высокой электропроводностью. При попадании молнии в дерево, от него лучше отойти как можно дальше и быстрее.

Если рядом ничего и никого

Самое опасное — встречать грозу в чистом поле. Вы для молнии — единственный ориентир. Спастись получится только в яме или канаве, но сухой. Передвигаться в полном росте опасно, равно как и подниматься на возвышенности. Одинокорастущее дерево, стог сена, столб, линии электропередачи или любые металлические конструкции не окажут помощи, они так же одиноки в борьбе с молнией.

Гроза в городе

Жители городов защищены от грозы и молний громоотводами. МЧС лишь при предупреждении о непогоде напоминает о необходимости обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Принять удар молнии могут зонт, ключи, металлические элементы на сумке, украшения и даже мокрая куртка. Также лучше избежать всего металлического — тренажеров на спортивных площадках, мотоциклов, мопедов, велосипедов и самокатов.

Грозу лучше переждать в здании, например, можно зайти в кафе.

В прогнозе — дожди

Сегодня, 29 июля, жители Москвы проснулись в пасмурную погоду. Гидрометцентр России прогнозирует кратковременный дождь, местами сильный. Ветер западный, от шести до 11 метров в секунду, а в отдельных районах горлда порывы будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днем в Москве составит от плюс 20 до 22 градусов, а в Подмосковье — от плюс 18 до 23 градусов.

Небольшие дожди прогнозируются на протяжении всей недели.

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне частых гроз в Москве могут появиться шаровые молнии. Такая молния «живет» порядка 20 секунд, а в размерах она может достигать десяти метров.