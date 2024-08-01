Важный праздник: Вооруженные силы РФ отмечают День тыла

Сегодня ротам материального обеспечения в зоне СВО работать становится все труднее — из-за обилия вражеских беспилотников.

Всем необходимым на передовой наших бойцов снабжают службы тыла. Сегодня специалисты материально-технического обеспечения отмечают профессиональный праздник.

Военнослужащих и ветеранов поздравил министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил верность долгу, высокую ответственность и профессионализм тыловиков. И пожелал им новых успехов на благо Родины. Корреспондент «Известий» Владислав Харченко увидел, как работают тыловые подразделения на Харьковском направлении спецоперации.

Военнослужащие роты материального обеспечения загружает кузов КамАЗа под завязку. На передовую везут воду, продукты, средства личной гигиены — все самое необходимое.

«На данный момент тот же самый сухой душ и влажные салфетки очень сильно помогают именно бойцам на линии боевого соприкосновения, потому что негде мыться. Сухой душ очень сильно помогает, мы сами им пользовались — удобно», — рассказывает старшина роты материального обеспечения с позывным «Каспий».

До склада на переднем крае едем вместе с бойцами. Чем ближе к границе, тем чаще срабатывает противодроновый детектор.

Разрывается детектор….что показывает? Показывает DJI, но довольно далеко он, поэтому движение продолжаем.

«Каспий» и «Урал» вместе прошли Бахмутскую мясорубку и соляные пещеры Соледара. Там в тяжелейших условиях грузы подвозили прямо к позициям штурмовиков. Но сейчас на Харьковском фронте сделать это сложнее из-за огромного количества вражеских БПЛА.

«На данном КамАЗе бронированная кабина для более безопасного передвижения вблизи, где летают FPV-дроны. Надеюсь, что если вдруг что случится, эта броня спасет мою жизнь и тем, кто едет в машине со мной. Ну и, конечно, поможет доставить груз по назначению», — говорит водитель с позывным «Урал».

На полевом складе, который выполняет роль перевалочного пункта, бойцов уже ждут. Запасы продовольствия у штурмовиков на исходе. Общими усилиями разгрузку завершают за 20 минут.

Так и проходит процесс разгрузки, сейчас как раз каши пошли, там дальше ребята воду несут. Ну, и на складе тут, конечно, есть все. Все уставлено коробками.

Рацион питания разнообразный: есть сухие пайки, супы быстрого приготовления и даже сладости.

«Яблоки хорошие, крепкие свежие. Хочется и помидоров, хочется и солений. Поэтому спрашиваем, а исходя уже из потребностей отправляем им, чтобы ребята были сыты и довольны», — отмечает заместитель командира полка по тылу с позывным «Абоз».

Прицепы загружены… Ближе к закату группа снабжения выдвигается к линии боевого соприкосновения. Дальше дорогу преодолевают на быстрых и маневренных УАЗах и квадроциклах. Эта «Буханка» прошла огонь и воду — выдержала прямое попадание FPV-дрона. Если поближе присмотреться, то видно отверстие в задней двери. Эти отверстия как раз-таки получила машина в момент одного из последних выходов.

До передовых позиций осталось всего несколько километров. Дальше только на мотоцикле или пешком. Солдаты набивают рюкзаки, заполняют тележки. Стараются брать с собой больше, чтобы передать все необходимое товарищам, которые каждый день продолжают продвигаться вперед на Харьковском направлении.