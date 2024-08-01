Под завалами дома в Нижнем Тагиле есть дети: «Поднимался по лестнице, когда рухнул подъезд»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 37 0

Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле есть дети

Под завалами дома в Нижнем Тагиле есть дети: «Поднимался по лестнице, когда рухнул подъезд»

Фото: Telegram / Владислав Пинаев / vladislav_pinaev

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Тема:
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле

Во время обрушения подъезда они были внутри жилого здания.

Под завалами обрушившегося дома из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле остаются две девочки и мальчик. Об этом URA.RU сообщила жительница пятиэтажки.

«Там Анечка с третьего этажа, у нее еще была дома одна девочка. И еще семилетний мальчик поднимался по лестнице, когда рухнул подъезд», — рассказала она.

В четверг, 1 августа, около 10:30 в Нижнем Тагиле прогремел мощный взрыв. На улице Серебрякова рухнул целый подъезд. По предварительной версии — в доме взорвался газ. Очевидцы сообщили, что обрушение дома произошло уже по меньшей мере три раза.

По сообщения очевидцев, под обломками продолжают раздаваться крики людей. На месте ЧП работают 170 специалистов и 45 единиц техники.

Согласно последним данным, при обрушении дома пострадали восемь человек, из них четверо детей. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что трех человек спасли из-под завалов после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле.

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