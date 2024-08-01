«Дома больше нет»: как жители рухнувшей в Нижнем Тагиле пятиэтажки узнали о ЧП
Жители рухнувшего в Нижнем Тагиле дома остались без квартир
Фото, видео: 5-tv.ru
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Многие из них до сих пор пытаются осознать, что остались без крыши над головой.
Жители дома, часть которого рухнула в Нижнем Тагиле, остались без крыши над головой. Местная жительница Кристина Дурницына рассказала 5-tv.ru, что о взрыве газа узнала от одноклассницы, которая живет в соседнем доме.
«Она говорит: „Вашего дома больше нет“. Я говорю: „Как нет?“ Она мне скинула картинку, я позвонила маме», — рассказала женщина.
К счастью, родительницы женщины в это время находилась на работе, а не дома.
В четверг, 1 августа, около 10:30 в Нижнем Тагиле прогремел мощный взрыв. На улице Серебрякова рухнула часть пятиэтажки из-за взрыва газа.
Согласно последним данным, при обрушении дома пострадали десять человек. На месте ЧП продолжают работать спасатели и разбирать завалы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
Кроме того, снабжающая компания ГАЗЭКС сообщила, что система газового распределения в рухнувшем доме на момент проверки, которая проводилась 24 июня, была исправной.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что под завалами дома в Нижнем Тагиле есть дети.
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