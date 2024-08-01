Два склада и до 535 боевиков ВСУ: успехи группировки «Запад» в зоне СВО за сутки

Российская армия успешно отразила две атаки штурмовых групп противника.

Подразделения группировки российских войск «Запад» ликвидировали до 535 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили два склада боеприпасов противника. Об успехах армии в зоне СВО за минувшие сутки рассказали в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й бригады теробороны и националистам 12-й бригады „Азов“* в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка Харьковской области, Надия, Макеевка Луганской Народной Республики, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

За минувшие сутки российской армии удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника. Также уничтожены два украинских полевых склада, на которых боевики киевского режима хранили свои снаряды. ВСУ потеряли танк, боевую машину HMMWV, которую им предоставили американские союзники, и еще шесть автомобилей.

По информации Минобороны России, украинская армия за сутки лишилась до 535 боевиков.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликовано видео, на котором российские артиллеристы уничтожают бронетехнику ВСУ.

* — террористическая организация, запрещенная в России