Российские артиллеристы уничтожили бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Опубликовано видео, как российские артиллеристы уничтожают бронетехнику ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты реактивных систем «Град» находятся в полной боевой готовности.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» наносят точные удары по бронетехнике ВСУ на правом берегу Днепра. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы постоянно находятся в полной боевой готовности. Они также успешно уничтожают склады с боеприпасами и укрепрайоны противника. Корректировка стрельбы, при этом, ведется в режиме реального времени посредством БПЛА.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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