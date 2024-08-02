В Совфеде напомнили, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию украинского конфликта — заявила Валентина Матвиенко, выступая на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

Председатель Совфеда напомнила, что все восемь лет, с 2014 года именно Москва настаивала на мирном дипломатическом решении на основе минских соглашений. Однако Киев со своими западными кураторами поступил вероломно, использовав время для накачивания Украины вооружением.

Несмотря на это, Россия готова к переговорам и сегодня. Но только с соблюдением определенных условий.

«Наша Конституция запрещает какое-либо отторжение территории Российской Федерации. Вот это надо, чтобы все услышали и никаких территориальных уступок по этим четырем воссоединенным территориям не может быть и не будет. Что касается переговоров, коллеги, вы все информированные люди, Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров. Мы готовы к переговорам с учетом национальных интересов Российской Федерации и достижение задач и целей, поставленных в рамках специальной военной операции», — уточнила Валентина Матвиенко.

Подводя итоги, спикер Совфеда отметила, что сенаторы инициировали рекордное число законопроектов. Принято более 300 документов. Весенняя сессия, по ее словам, показала скоординированность правительства, Совета Федерации, Госдумы и иных государственных институтов, что позволило оперативно решать задачи, поставленные президентом.