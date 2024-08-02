Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Наши боевые машины в небе не оставляют противнику шансов

Экипаж вертолета Ка-52М группировки войск «Восток» нанес удар неуправляемыми авиаракетами по опорному пункту и живой силе противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Работаем в паре, К-52М и Ми-28. Получили задачу, взяли координаты, вышли в район цели, нанесли авиационный удар по площадному ориентиру. По докладам цель поражена, задача выполнена», — рассказал командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52М.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.